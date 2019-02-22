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В Одессе ночью вспыхнул масштабный пожар

Сегодня, 18:19

Пожар вспыхнул в на четвертом этаже жилой мандсарды

В Одессе ночью вспыхнул пожар в жилом доме
В Одессе ночью вспыхнул пожар в жилом доме. Фото: Сегодня
В Одессе ночью вспыхнул масштабный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01f/4e5/5c701f4e52d7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01f/4e5/5c701f4e52d7c.png Одесса Пожар вспыхнул в на четвертом этаже жилой мандсарды

Ночью в Одессе вспыхнул масштабный пожар – загорелась жилая мансарда четырехэтажного дома. Пламя охватило 800 квадратных метров.

На борьбу с огнем было направлено 75 бойцов ГСЧС. При этом во время ликвидации пожара взорвался газовый баллон: один из спасателей получил ушибы плеча и ребер и был госпитализирован.

Из жильцов дома никто не пострадал – их вовремя эвакуировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются. В мэрии уже пообещали оказать помощь жителям дома, как только они подсчитают убытки.

"Сложность тушения пожара состояла в скором распространении огня на значительной площади, а также отсутствие противопожарных разрывов между домами", – отметил спасатель Александр Крицкий.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег Одесса, пожар, ГСЧС

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