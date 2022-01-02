В Одессе обнаженный мужчина разгуливал с ружьем (фото)

Почему неизвестный был без верхней одежды и с оружием выясняют правоохранители

На место вызвали правоохранителей/Фото: Telegram-канал "Одесса. Официально", коллаж: "Сегодня"

В Одессе полуобнаженный мужчина разгуливал по улице с ружьем. Его задержали для выяснения всех обстоятельств.

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

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Детали

Вчера у поста "Воронцовский" охранники коммунального учреждения "Муниципальная стража" заметили босого мужчину, на котором были только спортивные штаны. Мужчина, 1981 года рождения, в таком виде разгуливал по городу с ружьем.

Мужчину задержали

Неизвестного задержали и вызвали на место правоохранителей. Его отвезли в Приморский отдел полиции Одессы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Обнаженного мужчину заметили в центре города/Фото: Telegram-канал "Одесса. Официально"

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У мужчины в руках было оружие/Фото: Telegram-канал "Одесса. Официально"

Мужчину задержали/Фото: Telegram-канал "Одесса. Официально"

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