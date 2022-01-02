В Одессе обнаженный мужчина разгуливал с ружьем (фото)

В Одессе полуобнаженный мужчина разгуливал по улице с ружьем. Его задержали для выяснения всех обстоятельств.
Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Детали
Вчера у поста "Воронцовский" охранники коммунального учреждения "Муниципальная стража" заметили босого мужчину, на котором были только спортивные штаны. Мужчина, 1981 года рождения, в таком виде разгуливал по городу с ружьем.
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Мужчину задержали
Неизвестного задержали и вызвали на место правоохранителей. Его отвезли в Приморский отдел полиции Одессы для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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