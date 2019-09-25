В Одессе оборвалась кабина экстремального аттракциона

Пуск кабины был пробный, поэтому никого внутри не было

В Одессе, где ранее открыли обновленный Греческий парк, оборвалась кабина аттракциона Bomber. Происшествие случилось в популярном месте отдыха горожан и гостей города в районе Аркадия.

Об этом сообщает местный "7 канал".

"Пуск кабины был пробный, поэтому никого внутри не было. Аттракцион перед запуском проверили. Кабина могла вылететь на людей, которые гуляли по аллее, но все обошлось", — говорится в сообщении.

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Как утверждают очевидцы, кабина упала с небольшой высоты.

По информации канала, пострадавших нет.

Ранее в Днепре на колесе обозрения чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми. Никто не пострадал, но останавливать аттракцион на ремонт не стали – через полчаса снова катали отдыхающих. Кабинку колеса обозрения, в которой отпало дно, первыми увидели посетители детского парка, которые были на этом аттракционе. Аварийное место сфотографировали и выложили в соцсети, из-за чего колесо остановили. Но спустя полчаса после инцидента оно снова закрутилось.

Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.

Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты.

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