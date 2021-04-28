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В Одессе оборвался лифт с полицейскими: семеро пострадавших (фото, видео)

28 апреля, 13:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

ЧП с лифтом на улице Маршала Говорова – из восьми человек семеро пострадали – подробности инцидента

В Одессе в жилой многоэтажке в Приморском районе оборвался лифт. Внутри было восемь человек, семеро из них пострадали.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Инцидент случился в десятиэтажном доме на улице Маршала Говорова, 10/Г. С первого этажа вниз к лифтовой шахте подъемник пролетел около семи метров. На место выезжали спасатели, медики и полицейские. Работники ГСЧС освободили людей.

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В горсовете уточнили, что в больницу доставили семь мужчин, находившихся в лифте. Некоторые из пострадавших в шоковом состоянии.

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"Уже принято решение о госпитализации двух пациентов в нейрохирургическое отделение, обследование других пострадавших продолжается", - уточнили в мэрии.

По данным "Думской", в лифте были полицейские и понятые. Копы прибыли для следственных действий.

Напомним, ранее в Киеве оборвался лифт в гипермаркете. В результате происшествия погиб мужчина.

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Кроме того, в Одесской области в девятиэтажном доме в Черноморске оборвался лифт, внутри которого находился 10-летний мальчик.

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