В Одессе общественный транспорт переводят в "специальный режим": что изменится

Ограничения по количеству находящихся в салоне, по словам мэра, в городе не сработали

Из-за распространения коронавируса в Украине в Одессе ужесточили меры в работе общественного транспорта – его переводят в "специальный режим". Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

Итак, теперь в первую очередь в городе будут перевозить тех людей, которые едут на работу на те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

"Сегодня состоялось очередное заседание комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мы хотели сделать так, чтобы без определенной шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к пожилым людям, льготникам, чтобы они по возможности не пользовались общественным транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в салоне — не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания. Мы приняли решение перевести весь транспорт ОГЭТ и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – рассказал Труханов.

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Видео: Геннадий Труханов, Facebook

Ранее мы писали, что в Одессе ужесточение противоэпидемических мер горожане восприняли негативно. В частности, много возмущений у людей вызвало правило о перевозке в общественном транспорте не более 10 пассажиров.

Напомним, 18 марта по всей стране вступили в силу ограничения для работы общественного транспорта.

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