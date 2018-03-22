В Одессе охранники супермаркета ударили посетителя электрошокером

Полиция открыла уголовное производство, однако все еще не уведомила администрацию магазина о том, что необходимо сохранить видео

В Одессе охранники крупной сети супермаркетов в ходе конфликта дважды ударили покупателя электрошокером. Инцидент начался после того, как мужчина сфотографировал стиральный порошок. Об этом пострадавший сообщил корреспонденту "Сегодня".

Утром 16 марта в "Таврии-В" в Валиховском переулке один из покупателей сфотографировал порошок.

"Подходит один маленький охранник, не представившись, начинает "втирать", что нельзя фоткать. Уходи, мол отсюда. Пытается протолкать меня к выходу. Я говорю ему, что фоткать можно и иду дальше за нужным товаром. Он, видать, обиделся, что его не слушают, и позвал своего старшого. Как потом оказалось, он главный охраны или что-то типа того", – рассказал потерпевший Богдан.

Охранник. Фото предоставлено пострадавшим

Подошедший сотрудник охраны также попытался выпроводить покупателя из магазина.

"Я над ним посмеялся, а он, видать, ощутив некое бессилие, ударил меня электрошокером. Один раз в ногу, а потом, поняв что это безрезультатно, еще раз в шею", – добавил мужчина.

В процессе выталкивания покупателя из магазина, у него выпал и разбился телефон. Между охранниками и мужчиной возник конфликт. На место вызвали патрульную полицию. Копы доставили охранника и пострадавшего в Портофранковское отделение полиции.

Разбитый телефон. Фото предоставлено пострадавшим

Там мужчина написал заявление и получил направление на снятие побоев. В тот же день он отправился в учреждение для этой процедуры.

Как рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 125 (Умышленные телесные повреждения легкой степени). Более подробную информацию предоставить в пресс-службе не смогли из-за новых нововведений в законодательство. Теперь после открытия уголовного производства информацию получить можно лишь после письменного обращения следователю и с его согласия.

Как сообщил пострадавший, полицейские все еще не попросили администрацию магазина сохранить видео с инцидентом.

"По делу следователь сказала, что есть 3 пути развития: дело дальше ведет следователь как уголовное с нанесением легких телесных. Примерные последствия для охранника – это штраф в виде 540 грн, плюс он попадает в базы как судимый. Передать дело участковому, как "административное правонарушение", по нему, мол, охранника можно оштрафовать на 280 грн. Или в частном порядке подавать гражданский иск в Приморский суд", – рассказал пострадавший.

Как оказалось, это не первый случай конфликта охранников с покупателями.

"У меня тоже был конфликт с охраной в этом магазине. Тоже запрещали снимать. Написала жалобу в книгу", – сообщила нам одесситка Людмила Ямщикова.

Отметим, законодательство Украины не запрещает фотографировать товары в магазинах. Как добавляют юристы, применять спецсредства и физическое насилилие могут только охранные фирмы, получившие лицензию согласно Закону "Об охранной деятельности". Зачастую охранники супермаркетов таковыми не являются.

Кроме того, как добавляют юристы, потерпевшим лучше подавать гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба в рамках открытого уголовного производства, а не самостоятельно.

Тем временем, в Измаиле поймали кассира супермаркета, которая присвоила банковскую карту посетителя и делала за его счет покупки. 39-летняя кассир воспользовалась тем, что покупатель забыл банковскую карту.

Владелец карточки заметил утерю, когда к нему пришло смс-сообщение об операциях с его счетом. Мужчина тут же обратился в полицию. Кассира задержали, однако она успела потратить 418 грн.

Женщина призналась, что знала, для расчета этой картой не нужен пин-код.

По этому факту открыто уголовное производство по статье "Кража". Подозреваемой грозит до 3 лет тюрьмы.

Накануне полиция устанавливает обстоятельства конфликта в киевском супермаркете.

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