В Одессе организатор онлайн-казино угрожал копам убийством

В Одесской области правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в регионе незаконные азартные онлайн-игры.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники на территории Одессы и Одесской области организовали деятельность интерактивных игровых заведений. Игроки за деньги могли принимать участие в азартных играх, лотереях, в том числе в интернет-сети.

В четырех таких заведениях, в офисном помещении, по месту жительства фигурантов, а также в их авто провели обыски.

Копы изъяли более 200 единиц компьютеров со специальным программным обеспечением, флэш-накопители, носители информации, черновые записи с клиентской базой, черновую бухгалтерию, деньги в сумме более 1 миллиона 200 тысяч гривен и 60 тысяч долларов США, а также автомат Калашникова и 150 патронов к нему.

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Во время обыска один из фигурантов угрожал копам убийством. Следователи открыли производство еще по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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По результатам проведенных обысков дополнительно внесли сведения по статье "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".

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Ранее мы сообщали, что в Украине "накрыли" 20 онлайн-казино. За месяц через них проходило полмиллиона долларов.

Также напомним, после облав казино придумали новую уловку и продолжили работу.

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