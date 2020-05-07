В Одессе ослабляют карантин: что разрешили делать с 11 мая

До этого одесситы не особо придерживались введенных мер

В Одессе, где недавно выздоровел первый заболевший в городе пациент, с 11 мая снимут часть карантинных ограничений. Об этом сообщили в мэрии города.

Итак, согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Одессе возобновят работу:

парикмахерские и салоны красоты

прачечные, химчистки

сервисы по ремонту обуви и одежды

магазины непродовольственных товаров

предприятия общественного питания (в режиме работы на вынос и летние площадки)

Работать им можно при условии соблюдения рекомендаций Минздрава по количеству посетителей, расстоянию между людьми, контролю температуры и наличию средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

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Также в Одессе с 11 мая откроют парки, скверы, оранжереи, музеи под открытом небом, лесопарковые и прибрежные зоны и открытые спортивные площадки.

Отметим, что в Одессе на майские праздники жители практически "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. А в курортной Аркадии работали кафе и магазины.

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