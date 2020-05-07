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В Одессе ослабляют карантин: что разрешили делать с 11 мая

7 мая, 13:47

Тина Наринецкая

До этого одесситы не особо придерживались введенных мер

В Одессе, где недавно выздоровел первый заболевший в городе пациент, с 11 мая снимут часть карантинных ограничений. Об этом сообщили в мэрии города.

Итак, согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Одессе возобновят работу:

  • парикмахерские и салоны красоты
  • прачечные, химчистки
  • сервисы по ремонту обуви и одежды
  • магазины непродовольственных товаров
  • предприятия общественного питания (в режиме работы на вынос и летние площадки)

Работать им можно при условии соблюдения рекомендаций Минздрава по количеству посетителей, расстоянию между людьми, контролю температуры и наличию средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

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Также в Одессе с 11 мая откроют парки, скверы, оранжереи, музеи под открытом небом, лесопарковые и прибрежные зоны и открытые спортивные площадки.

Отметим, что в Одессе на майские праздники жители практически "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. А в курортной Аркадии работали кафе и магазины.

Ранее эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

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