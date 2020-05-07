В Одессе ослабляют карантин: что разрешили делать с 11 мая

В Одессе, где недавно выздоровел первый заболевший в городе пациент, с 11 мая снимут часть карантинных ограничений. Об этом сообщили в мэрии города.
Итак, согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Одессе возобновят работу:
- парикмахерские и салоны красоты
- прачечные, химчистки
- сервисы по ремонту обуви и одежды
- магазины непродовольственных товаров
- предприятия общественного питания (в режиме работы на вынос и летние площадки)
Работать им можно при условии соблюдения рекомендаций Минздрава по количеству посетителей, расстоянию между людьми, контролю температуры и наличию средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
Также в Одессе с 11 мая откроют парки, скверы, оранжереи, музеи под открытом небом, лесопарковые и прибрежные зоны и открытые спортивные площадки.
Отметим, что в Одессе на майские праздники жители практически "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. А в курортной Аркадии работали кафе и магазины.
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