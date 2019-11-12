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В Одессе отчим и пасынок не смогли поделить сигарету: произошла поножовщина

12 ноября, 12:10

Ссора закончилась убийством, подозреваемого задержали

В Запорожье произошла драка и поножовщина

В Запорожье произошла драка и поножовщина

В Одессе семейная ссора отчима с пасынком закончилась поножовщиной и убийством.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в одной из квартир на Люстдорфской дороге, когда 35-летний мужчина попросил своего 51-летнего отчима дать ему закурить, однако тот отказался.

Молодой человек возмутился, завязалась потасовка, в ходе которой старший мужчина схватил нож и нанес удар в грудь родственнику.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", подозреваемый задержан.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме того, мы писали о том, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал пассажир.

Также мы сообщали, что в центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку: один из иностранцев достал нож и начал им бить своих оппонентов. Размахивая оружием, он даже не заметил, как ударил не только одесситов, но и своего земляка.

От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летний одессит – госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

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Одесса убийство ссора поножовщина

Источник: Сегодня

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