В Одессе отчим развращал 14-летнюю падчерицу

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который развращал свою 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как рассказала девочка, 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять непристойные действия по отношению к себе, и делал то же по отношению к ней. Запуганная отчимом девочка долгое время боялась признаться матери.

Во время задержания мужчина пытался убежать от полицейских, но через несколько минут преследования, его остановили на одной из улиц города, где он пытался спрятаться.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – отметили правоохранители.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.