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В Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
31 августа, 17:38
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Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах
Одесса отказалась от празднования "первого звонка". Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews
Одесса отказалась от празднования "первого звонка". Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

1 сентября в школах Одессы не будет традиционных праздничных линеек в честь Дня знаний.

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Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, сообщает "Думская".

На такой шаг, по ее словам, городская власть решила пойти учитывая рекомендацию Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей из-за пандемии коронавируса.

Также чиновник рассказала, что сейчас в одесских школах и садах остаются вакантными больше 450 мест педагогов. Остро не хватает воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей информатики, социальных педагогов, психологов и ассистентов учителей.

Перед 1 сентября в школы и сады устроилось всего 54 молодых специалиста, что весьма мало.

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Всего в учебных заведениях города работают 16,5 тыс. педагогов.

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После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
  • Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области чиновники перестали принимать невакцинированных.

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Также напомним, главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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