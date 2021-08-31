В Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний

1 сентября в школах Одессы не будет традиционных праздничных линеек в честь Дня знаний.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, сообщает "Думская".
На такой шаг, по ее словам, городская власть решила пойти учитывая рекомендацию Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей из-за пандемии коронавируса.
Также чиновник рассказала, что сейчас в одесских школах и садах остаются вакантными больше 450 мест педагогов. Остро не хватает воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей информатики, социальных педагогов, психологов и ассистентов учителей.
Перед 1 сентября в школы и сады устроилось всего 54 молодых специалиста, что весьма мало.
Всего в учебных заведениях города работают 16,5 тыс. педагогов.
Читайте также:
Вспышка COVID-19 в одесском лагере. Количество заболевших выросло, в каком состоянии дети
Как в Украине борются с новым штаммом
После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
- Также изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области чиновники перестали принимать невакцинированных.
Также напомним, главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: