В Одессе откроют мемориальную доску застреленному журналисту Борису Деревянко

Мемориальная доска появится на доме, в котором жил журналист

В Одессе откроют мемориальную доску главному редактору "Вечерней Одессы" Борису Деревянко, застреленному наемным убийцей в августе 1997 года. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

Мемориальная доска появится в Гвоздичном переулке на доме №3, где жил журналист.

Инициатором выступила одесская организация Национального союза журналистов Украины. На доске планируют разместить следующий текст: "В этом доме жил первый редактор газеты "Вечерняя Одесса" Борис Федорович Деревянко (1938-1997)".

Напомним, журналиста Бориса Деревянко застрелили 11 августа 1997 года, когда тот шел из дома на работу. Это произошло на улице Академика Филатова, возле площади Независимости, которую переименовали в площадь Деревянко.

В 1999 году в Одесском областном суде завершился процесс над Александром Глеком, обвиняемым в убийстве редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко. Председательствующий Юрий Погорелый огласил приговор, согласно которому подсудимому назначена высшая мера наказания -- расстрел. Однако позже ее заменили пожизненным заключением.

В марте 2011 одесская милиция отчиталась о том, что раскрыла одно из самых резонансных преступлений 90-х в Одессе — убийство Деревянко. Как заявил на пресс-конференции начальник управления уголовного розыска Одесского регионального милицейского главка Андрей Пинигин, заказчик задержан и находится под следствием, делом занимается прокуратура.