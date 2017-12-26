В Одессе откроют мемориальную доску застреленному журналисту Борису Деревянко

Сегодня, 00:35

Мемориальная доска появится на доме, в котором жил журналист

Журналист был застрелен по дороге на работу на улице Академика Филатова утром 11 августа 1997 года. Фото из открытых источников
Журналист был застрелен по дороге на работу на улице Академика Филатова утром 11 августа 1997 года. Фото из открытых источников

В Одессе откроют мемориальную доску главному редактору "Вечерней Одессы" Борису Деревянко, застреленному наемным убийцей в августе 1997 года. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

Мемориальная доска появится в Гвоздичном переулке на доме №3, где жил журналист.

Инициатором выступила одесская организация Национального союза журналистов Украины. На доске планируют разместить следующий текст: "В этом доме жил первый редактор газеты "Вечерняя Одесса" Борис Федорович Деревянко (1938-1997)".

Напомним, журналиста Бориса Деревянко застрелили 11 августа 1997 года, когда тот шел из дома на работу. Это произошло на улице Академика Филатова, возле площади Независимости, которую переименовали в площадь Деревянко.

В 1999 году в Одесском областном суде завершился процесс над Александром Глеком, обвиняемым в убийстве редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко. Председательствующий Юрий Погорелый огласил приговор, согласно которому подсудимому назначена высшая мера наказания -- расстрел. Однако позже ее заменили пожизненным заключением

В марте 2011 одесская милиция отчиталась о том, что раскрыла одно из самых резонансных преступлений 90-х в Одессе — убийство Деревянко. Как заявил на пресс-конференции начальник управления уголовного розыска Одесского регионального милицейского главка Андрей Пинигин, заказчик задержан и находится под следствием, делом занимается прокуратура.
журналист, мемориальная доска, деревянко

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе откроют мемориальную доску застреленному журналисту Борису Деревянко". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Памятная доска. Фото: shev.gov.ua

В центре Киева открыли мемориальную доску в честь народного артиста Юрия Гуляева

30 Октября, 10:10

Гуляев первым исполнил песню "Як тебе не любити, Києве мій"  

Происшествия

Доску разбили неизвестные. Фото: zik.ua

В Киеве вандалы разбили мемориальную доску Героя Небесной сотни

28 Августа, 10:42

Доску установила семья Романа Сеника из Львовской области  
Загрузка...

Люди

В Киеве появятся новые мемориальные доски

В Киеве увековечат поэтов, археологов и солдат

24 Июля, 07:20

В городе появится семь новых мемориальных досок

Куда пойти

В Киеве появились мемориальные доски Шевченко и Ильченко

17 Июля, 11:33

Всего до конца года в столице установят 24 новых памятных знака общей стоимостью более 1 млн грн  

Одесса

Фото: соцсети

В Одессе со зданий сняли мемориальные таблички в честь Жукова и Гайдара

26 Июня, 17:00

В соцсети опубликовали снимки пустых стен, где ранее висели памятные знаки

Политика

Петр Порошенко, фото пресс-служба главы государства

Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора

26 Июня, 22:34

Чествуют невинных жертв Голодомора ежегодно в мае по случаю проведения Дня Анны Ярославны в Санлисе
Загрузка...