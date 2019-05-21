В Одессе открыли консульство Норвегии
Почетным консулом Норвегии в Одессе стал Олег Фомичев
Сегодня, 21 мая, в Одессе торжественно открыли Почетное консульство Норвегии при участии чрезвычайного и полномочного посла королевства в Украине Уле Терье Хорпестада. Об этом сообщает пресс-служба Облгосадминистрации.
Почетным консулом Норвегии в Одессе стал Олег Фомичев. В своей речи он подчеркнул, что приложит все усилия для развития сотрудничества между странами во всех сферах деятельности.
Украину на торжественном открытии представлял вице-губернатор Виталий Свичинский. Он отметил, что Одесская область, являясь крупнейшим регионом страны имеет огромный потенциал для сотрудничества и заинтересована в установлении взаимовыгодных связей.
Тем временем, на Сардинии открылось почетное консульство Украины. Климкин заявил, что в Кальяри становится все больше Украины и украинского. Украину на Сардинии будет представлять Энтони Гранде, добавили в посольстве.
Напомним, украинцы смогут ездить без виз в еще одну страну.
Ранее Украина открыла почетное консульство в Венгрии. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди.
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