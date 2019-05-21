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В Одессе открыли консульство Норвегии

21 мая, 20:03

Почетным консулом Норвегии в Одессе стал Олег Фомичев

Фото: пресс-служба Одесской ОГА
Фото: пресс-служба Одесской ОГА.

Сегодня, 21 мая, в Одессе торжественно открыли Почетное консульство Норвегии при участии чрезвычайного и полномочного посла королевства в Украине Уле Терье Хорпестада. Об этом сообщает пресс-служба Облгосадминистрации.

Почетным консулом Норвегии в Одессе стал Олег Фомичев. В своей речи он подчеркнул, что приложит все усилия для развития сотрудничества между странами во всех сферах деятельности.

Украину на торжественном открытии представлял вице-губернатор Виталий Свичинский. Он отметил, что Одесская область, являясь крупнейшим регионом страны имеет огромный потенциал для сотрудничества и заинтересована в установлении взаимовыгодных связей.

Тем временем, на Сардинии открылось почетное консульство Украины. Климкин заявил, что в Кальяри становится все больше Украины и украинского. Украину на Сардинии будет представлять Энтони Гранде, добавили в посольстве.

Напомним, украинцы смогут ездить без виз в еще одну страну.

Ранее Украина открыла почетное консульство в Венгрии. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди.

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Тег Норвегия, Одесса, консульство

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