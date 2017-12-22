Теперь люди с почечной недостаточностью с могут пройти процедуру гемодиализа

В Одессе открыли самый большой в Украине Центр нефрологии и диализа. Теперь люди с почечной недостаточностью с могут пройти процедуру гемодиализа на Люстдорфской дороге, 1.

По словам чиновников, 700 жителей региона нуждаются в гемодиализе, но для 134 из них не было места в уже существующих медучреждениях. А новый центр должен решить эту проблему. "Необходимые процедуры бесплатно получат 240 пациентов", — заявил губернатор области Максим Степанов.

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В пресс-службе ОГА говорят, что новое оборудование рассчитано на проведение 37 000 процедур в год. Для реализации проекта привлекли 1 млн евро инвестиций от немецких производителей медоборудования.

Партнеры оснастили центр 40 аппаратами для гемодиализа и отремонтировали помещения лечебницы. В планах — открыть детское отделение и начать работу по ранней диагностике заболевания.

Ранее сообщалось, что Кабмин обновил Национальный перечень лекарств.

Напомним, Минздрав предлагает включить лекарства против депрессии в программу "Доступные лекарства". Люди смогут получить их бесплатно или с небольшой доплатой после того, как их пропишет специалист.