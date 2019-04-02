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В Одессе открыли сезон фонтанов

Сегодня, 18:27

Коммунальное предприятие "Сервисный центр" запустило семь водоемов

К фонтану на свидание. Фото: В. Борисенко
К фонтану на свидание. Фото: В. Борисенко.
В Одессе открыли сезон фонтанов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/37d/e6b/5ca37de6b7b83.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/37d/e6b/5ca37de6b7b83.png Одесса Коммунальное предприятие «Сервисный центр» запустило семь водоемов

Начало апреля ознаменовалось для Одессы не только масштабным празднованием Юморины, но и запуском городских фонтанов.

По наблюдениям корреспондента "Сегодня", туристы уже вовсю фотографируются на фоне фонтанов на Соборной и Театральной площадях, а также в Горсаду.

В пресс-службе мэрии уточнили, что коммунальное предприятие "Сервисный центр" запустило семь водоемов. В том числе композиции "Лики" в Греческом парке, "Грот Дианы" в Стамбульском, "Дети и Лягушка" у здания Музея морфлота и фонтан-памятник Пушкину. Остальные включат со временем.

Ранее мы писали, что в Днепре в середине апреле заработают городские фонтаны. Вопреки непогоде, которая обрушилась на город в последние дни, коммунальщики уже готовятся к их подключению. В то же время, три из них пока что находятся на ремонте.

Также напомним о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.

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Тег туристы, фонтан, фонтаны

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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