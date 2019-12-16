В Одессе открылись елочные базары: стали известны цены

В Одессе начали продавать новогодние деревья / Фото: Думская

В Одессе появились стихийные рынки, на которых активно торгуют новогодними деревьями.

Так, по данным "Думской", поздним вечером 14 декабря на перекрестке улиц Ивана и Юрия Лип и Генерала Петрова. привезли около 500 сосен, выращенных в Великодолинском лесничестве, что недалеко под Одессой.

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Деревья установили на специальные подставки или просто положили на асфальт. При этом их стоимость, по сравнению с прошлым годом, почти не изменились – зеленые красавицы, в зависимости от размера, предлагают по цене от 200 до 600 гривен.

Здесь же можно купить импровизированные елки, собранные из ветвей пихты: самые маленькие, высотой до полуметра, стоят 50 гривен, полутораметровые — до 250.

Хозяин точки утверждает, что, несмотря на дороговизну, отбоя от покупателей нет, а чипы крепят на месте. По словам торговца, при транспортировке они отрываются.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове начали заготавливать новогодние елки и сосны, а также сообщали, сколько они будут стоить в этом году. Лесники уверяют, что никакого вреда окружающей среде – рубят или специально высаженные, или те, что мешают электросетям и соседним елкам и соснам.

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