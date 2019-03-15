В Одессе открылось новое "Окно жизни" для брошенных детей

Возле "Окна жизни" не установлены ни камеры слежения, ни охрана

В Одессе открылось новое "Окно жизни" для брошенных детей 2019-03-15T16:15:00+02:00 Одесса Возле «Окна жизни» не установлены ни камеры слежения, ни охрана







В одесском роддоме № 1 появился еще один бэби-бокс "Окно жизни" для брошенных детей. Его установили сегодня в переулке Слепнева, 3.

Возле "Окна жизни" не установлены ни камеры слежения, ни охрана. Мать может сохранить полную анонимность и не будет преследоваться законом, так как оставляет ребенка в безопасных условиях.

Отметим, что это уже третий бэби-бокс в Одессе, призванный защитить права новорожденных детей. Первый был открыт в детской больнице № 3, на поселке Котовского. Второй бэби-бокс расположен в роддоме № 7.

Накануне мы писали, что во Львове мальчика, которому всего три недели от рождения, оставили посреди ночи в больнице, однако малыш – здоров и присмотрен благодаря так называемому "Окну жизни", специально открытому для тех, кто решился оставить ребенка. В свои три недели мальчик до сих пор не имеет имени. Он хорошо есть и его полюбили медсестры и врачи, хотя мать оставила "на память" лишь детскую соску.

Ранее мы писали, как работает "Окно жизни" в Черновицкой области. На возвращение ребенка матери закон дает два месяца – но если она все же решит забрать малыша, то материнство придется доказать.

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