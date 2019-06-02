В Одессе открылся обновленный Летний театр

Результат реконструкции в Городском саду отличается от проекта рабочей группы

В Одессе открыли обновленный Летний парк в Городском саду. Фото: пресс-служба мэрии Одессы.

В Одесе торжественно открыли обновленный Летний театр в Городском саду. В честь открытия состоялся концерт, а для детей организовали различные конкурсы. Гостей угощали мороженым и сладкой ватой.

Перед открытием в Горсаду шли ремонтные работы: территорию очистили от мусора, уложили новую тротуарную плитку, соорудили временную разборную сцену и отремонтировали уцелевшие строения. Каких-либо капитальных работ здесь не было.

Стоит добавить, что проект благоустройства одобрили на заседании исполкома еще 29 марта, однако результаты работ несколько отличаются от проекта рабочей группы, которую создали в мэрии.

Директор "Летнего театра" Дмитрий Шпинарев, который и является автором проекта, признался "Сегодня", что сам он будет доволен, когда закончатся все этапы благоустройства, а пока еще рано радоваться и поздравлять.

"Знаете, это как ребенок, который только пошевелил ножкой, а все уже рады, но надо еще в школу его отдать. Я буду доволен, когда закончатся все этапы, когда выйдет получить разрешение на раздвижную крышу, которую я хотел изначально сделать, – пояснил Шпинарев.

Своей задачей он назвал создание площадки, "а дальше, когда площадка есть, огромное количество творческих людей Одессы сами ее насытят различными культурными событиями".

В свою очередь, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая считает, что благоустройство театра проводилось в обход закона: чиновники и арендаторы сделали "красивую картинку" для горожан.

"Летний театр "облагораживали' с такой скоростью, что только Богу известно качество тех работ. Есть нормы не только закона, но и ДБН (Государственные строительные нормы – Авт.)", – написала Квасницкая в своем Facebook.

Напомним, что в ноябре 2017 года в центре Одессы произошли столкновения между полицейскими и активистами, которые выступали против застройки Летнего театра и вырубки более 100 деревьев. Тогда возмущенные одесситы собрались на протесты, которые переросли в столкновения.

Позже в полиции заявили, что в ходе стычек пострадали более 20 стражей порядка, в том числе начальник областного управления Нацполиции. Было открыто несколько уголовных производств.

После этих событий страсти вокруг театра не утихали. Так, в апреле 2019 года облили экскрементами народного депутата Мустафу Найема, прибывшего по приглашению активистов-противников застройки.

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