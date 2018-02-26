В Одессе отменяют занятия в школах и садиках

Сегодня, 11:24

Занятия отменили из-за снегопада и понижения температуры

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе 27 февраля занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях будут отменены. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Такое решение приняли 26 февраля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета горсовета.

В связи с ожидаемым снегопадом и существенным понижением температуры 27 февраля занятия в школах и детсадах отменят.

В детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.

Родителей просят завтра оставить детей дома.

Как сообщалось, из-за гриппа и ОРВИ с 19 февраля учебно-воспитательный процесс приостановили в 22 учреждениях и в восьми классах пяти школ Харьковской области. Среди них учебные заведения Нововодолажского, Печенежского, Первомайского, Волчанского, Изюмского и Чугуевского районов.

Напомним, синоптики обещали украинцам сильное похолодание. 
Одесса, школы, похолодание, занятия

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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