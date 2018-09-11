В Одессе отпустили из СИЗО подозреваемого в избиении в центре города семерых женщин

Сегодня, 21:45

Домашний арест определен до 16 октября

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня Апелляционный суд Одесской области отпустил из СИЗО Рамзика Карапетяна, который в августе в центре города избил семерых женщин, в числе которых беременная. 

Как сообщили в пресс-службе суда, поступила апелляционная жалоба защитника подозреваемого на постановление Приморского районного суда Одессы, которым гражданин Карапетян за совершенное преступление был помещен под стражу без определения размера залога как альтернативы меры пресечения.
Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Отмечается, что Карапетян, выйдя из одного из ночных клубов Одессы в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улицам города, совершил безосновательное избиение не менее семи незнакомых ему женщин, которых встретил по дороге. Указанные хулиганские действия гражданина Карапетяна были приостановлены совместными усилиями прохожих, которые и вызвали полицию.

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"В апелляционной жалобе был поставлен вопрос об изменении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. По результатам апелляционного пересмотра, суд частично удовлетворил жалобу защитника, и, отменив постановление Приморского райсуда, применил к подозреваемому круглосуточный домашний арест", – говорится в сообщении. 

Злоумышленник обязан прибывать по каждому вызову к следователю и в суд, уведомлять об изменении места жительства, сдать на хранение следствию паспорт для выезда за границу, или другие документы, дающие право на въезд (выезд) в Украину.

Домашний арест определен до 16 октября.

Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил семь женщин, в том числе беременную. Нападавший шел по улицам и бил всех встречных женщин.

Кроме того, ранее в Одесской области мужчина избил женщину в маршрутке. Полицейские опросили пострадавшую женщину, но обращаться с заявлением в полицию она отказалась. 
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Источник:

УНИАН

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