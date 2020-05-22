Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе отстранили "царя и бога", который обматерил патрульных

22 мая, 14:35

Руслан Ровик

Судье грозит увольнение с работы за оскорбления в адрес патрульных

Одесский судья Дмитрий Запорожан, который стал известен как фигурант видео, где он называет себя "царем и богом" для патрульных, а также откровенно материт полицейских, был отстранен от работы.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия, который инициировал увольнение Запорожана, а на время расследования отстранил его от работы в апелляционном административном суде.

По мнению дисциплинарной палаты ВСП, действия одессита подрывают авторитет правосудия.

Реклама

Напомним, что имя Запорожана стало широко известно в августе 2019 года, когда в Сети была опубликована запись его общения с патрульными полицейскими

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается, а копы, в свою очередь, ведут себя вежливо и предполагают, что судье необходима медицинская помощь.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Реклама

Позже судья заявлял, будто принял патрульных за бандитов и вымогателей, и утверждал, что в тот момент испугался за жизнь своей бывшей жены и детей.

Также стоит напомнить, что ранее в Генпрокуратуре раскрыли детали обысков в Окружном админсуде. Тогда следствие выяснило, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса увольнение судья отстранение Высший совет правосудия ВСП

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионовУкраина
Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислорода
Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислородаОдесса
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и ОдессеУкраина
В бикини и без масок: в Одессе открыли купальный сезон (фото)
В бикини и без масок: в Одессе открыли купальный сезон (фото)Одесса
В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы: что известно
В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы: что известноОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...