В Одессе отстранили "царя и бога", который обматерил патрульных

Судье грозит увольнение с работы за оскорбления в адрес патрульных

Одесский судья Дмитрий Запорожан, который стал известен как фигурант видео, где он называет себя "царем и богом" для патрульных, а также откровенно материт полицейских, был отстранен от работы.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия, который инициировал увольнение Запорожана, а на время расследования отстранил его от работы в апелляционном административном суде.

По мнению дисциплинарной палаты ВСП, действия одессита подрывают авторитет правосудия.

Реклама

Напомним, что имя Запорожана стало широко известно в августе 2019 года, когда в Сети была опубликована запись его общения с патрульными полицейскими

На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается, а копы, в свою очередь, ведут себя вежливо и предполагают, что судье необходима медицинская помощь.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Реклама

Позже судья заявлял, будто принял патрульных за бандитов и вымогателей, и утверждал, что в тот момент испугался за жизнь своей бывшей жены и детей.

Также стоит напомнить, что ранее в Генпрокуратуре раскрыли детали обысков в Окружном админсуде. Тогда следствие выяснило, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама