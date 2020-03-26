В Одессе пациент с коронавирусом рассказал о болезни и советах врачей

Одессит был в Германии, и первые проверки не показали у него COVID-19

В Одессе, где ранее были подтверждены четыре случая коронавируса, один из пациентов рассказал, что побывал в Германии, а после возвращения у него резко поднялась температура, но врачи отпустили его домой.

Как сообщает "Думская", одессит вернулся из Берлина 16 марта, а уже 17-го у него поднялась температура – он вызвал скорую, и его отвезли в инфекционную больницу.

"В Киеве нас проверили в аэропорту и отпустили домой. Уже 17 марта у меня подскочила температура, начался озноб. Жена вызвала скорую, меня привезли в инфекционку, сделали экспресс-тест, взяли кровь и пробы изо рта. Тест показал одну полоску (отрицательный результат. – Ред.)", - рассказал он.

Доктор предложила "подписать бумагу, что я отказываюсь от госпитализации и буду соблюдать самоизоляцию", продолжил одессит.

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"Я подписал и поехал домой. Пил жаропонижающее – вроде все прошло. Сидел дома, никуда не выходил. Позавчера вечером снова поднялась температура, сбили. Стал кашлять. Сегодня не выдержал и сам приехал в инфекционную больницу, а тут сказали, что пришли анализы из Киева и у меня подтвердился диагноз", - рассказал пациент.

Также он добавил, что температура у него поднимается только к вечеру, но не превышает 38,5, а кашель сухой и нечастый.

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Мужчина добавил, что врачи прописали ему дорогой иммуномодулятор – на первое время две ампулы, которые обошлись ему в 8000 гривен.

"Жена поехала собрала деньги, купила лекарство. Если так дальше пойдет — не знаю, как лечиться. Заперли меня в боксе, врач только звонит по телефону, никто сюда не заходит. Еду передают через окошко", – говорит он.

Напомним, первый случай COVID-19 в Одессе обнаружили в 24-летнего мужчины, который недавно вернулся из США. У него взяли анализ и отправили на самоизоляцию, а когда инфекцию подтвердили, оказалось, что парень назвал медикам несуществующий адрес.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Одессе у врачей инфекционной больницы закончились экспресс-тесты на коронавирус и снова приходится отправлять анализы в столицу.

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