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В Одессе парень с ножом напал на полицейского

Сегодня, 15:25

Парень ударил ножом полицейского, который пытался предотвратить драку

В Одессе парень с ножом атаковал полицейского
В Одессе парень с ножом атаковал полицейского. Фото: Нацполиция
В Одессе парень с ножом напал на полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7de/9c6/5c77de9c69005.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7de/9c6/5c77de9c69005.png Одесса Парень ударил ножом полицейского, который пытался предотвратить драку

В Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 28 февраля, когда работник управления превентивной деятельности, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой.

В частности, молодые люди громко кричали, нецензурно ругались и оскорбляли девушку, которая была из их же компании.

"Полицейский решил вмешаться и прекратить противоправные действия. Представившись, он сделал замечание нарушителям общественного порядка. В это время агрессивно настроенный молодой мужчина выхватил нож и ударил правоохранителя в грудную клетку, после чего вся компания ушла", - говорится в сообщении.

Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия. Во время обыска в квартире подозреваемого было изъято предполагаемое орудие преступления – нож.

Было открыто уголовное производство по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, или же пожизненное заключения.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

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Тег Одесса, нападение, нож, нападение на полицейского

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