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В Одессе парикмахера наказали за нарушения карантина: мастера "сдала" клиентка

29 апреля, 12:52

Тина Наринецкая

Свою вину женщина признала только частично

В Измаиле Одесской области парикмахера оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина, введенного в городе из-за эпидемии коронавируса. Женщину "сдала" ее клиентка, которая все же успела воспользоваться услугами мастера.

Как говорится в постановлении с Измаильского горрайонного суда, на горячем женщину поймали 15 апреля. Мастер работала в парикмахерской, несмотря на карантин. Кроме волос, она занималась и маникюром. В тот день к ней, чтобы сделать прическу и маникюр, пришла женщина, которая работала барменом. После получения услуг она все же "сдала" мастера полицейским.

На судебном заседании парикмахер свою вину признала только частично. По ее словам, она предоставляла услуги только работникам салона. В итоге – суд признал мастера виновной и оштрафовал ее на 17 тысяч гривен.

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Напомним, недавно Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Несмотря на риск заразиться – украинцы все же нарушают введенные меры. Хоть и полицейские составляют сотни протоколов за отсутствие масок на украинцах в публичных местах, дела о нарушении карантина разваливаются в судах. Почему – читайте в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как соблюдают правила Минздрава в украинских супермаркетах – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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