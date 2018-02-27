В Одессе парни в масках ограбили заправку

За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы

В Одессе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении троих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, в январе этого года в помещение автозаправочной станции на проспекте Добровольского зашли трое неизвестных мужчин в масках. Они отобрали 6,5 тыс. грн, два мобильных телефона и пневматический пистолет у сотрудника заправки.

Нападавшими оказались оказались жители Одесской области 18, 22 и 24 лет.

Мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент они находятся под стражей.

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