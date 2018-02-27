В Одессе парни в масках ограбили заправку

Вчера, 20:51

За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении троих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, в январе этого года в помещение автозаправочной станции на проспекте Добровольского зашли трое неизвестных мужчин в масках. Они отобрали 6,5 тыс. грн, два мобильных телефона и пневматический пистолет у сотрудника заправки.

Нападавшими оказались оказались жители Одесской области 18, 22 и 24 лет.

Мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент они находятся под стражей.

Напомним, на Донбассе аферисты под видом соцработников грабят пенсионеров.

Также мы писали, что в Харькове пассажиры помогли задержать грабителя, который напал на водителя маршрутки.

А жительница Канады увидела, как грабитель убегает с кошельком незнакомой ей женщины. Она догнала его, вернула кошелек хозяйке, а грабителя напоила кофе и расспросила о его проблемах. 
разбой, ограбление, азс, заправка

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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