В Одессе пассажирам трамвая пришлось носить полицейскую машину – подробности

Люди решили не ждать полицейских

Водитель припарковал машину слишком близко к рельсам / Коллаж "Сегодня"

В Одессе пассажиры пятого трамваяна руках перенесли полицейскую машину, которая стояла слишком близко к рельсам.

Об этом передает ТСН.

Что случилось

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Водитель припарковал машину слишком близко к рельсам, а сам вместе с напарниками куда-то ушел, даже не выключив сирену.

Когда трамвай подъехал к этому месту, водитель сообщила пассажирам, что ехать дальше не сможет из-за препятствия на дороге. Люди решили не ждать, когда полицейские вернутся, и убрали машину сами.

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