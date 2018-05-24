В Одессе пассажиры выстрелили таксисту в затылок и ограбили

Сегодня, 13:47

Двое парней ночью вызвали такси в Малиновский район Одессы. Сев в салон автомобиля, злоумышленники стали угрожать таксисту пистолетом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на таксиста, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Так, в конце апреля 2018 года двое парней ночью вызвали такси в Малиновский район Одессы. Сев в салон автомобиля, злоумышленники стали угрожать таксисту пистолетом. Когда они потребовали у него деньги, шофер отказался их давать. Один из злоумышленников выстрелил в затылок таксисту из травматического пистолета, после чего сообщники покинули машину, прихватив деньги и мобильный телефон водителя.

В одном из развлекательных заведений Суворовского района сотрудники полиции задержали одного их подозреваемых, им оказался 22-летний житель города Подольска. Спустя некоторое время оперативники задержали и второго соучастника разбоя, у него выявили украденный телефон.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Нападавших могут посадить в тюрьму на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Киеве полицейские задержали напавшего на таксиста мужчину. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось на улице Гринченко Шевченковского района столицы. Пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, а после ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся. Пострадавший сразу позвонил в полицию.

А в Днепре пассажир стрелял в таксиста из-за высокого тарифа.

Также мы писали, что в Белой Церкви полиция задержала двух мужчин, которые напали на киевского таксиста, изрезали его, и забрали авто Geely.
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Источник:

"Сегодня"

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