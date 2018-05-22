В Одессе патрульная устроила погоню за грабителем, помогали люди

В Одессе закончившая смену сотрудница полиции вместе с очевидцами задержала грабителя. Преследовали его на двух автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Вчера вечером, возвращаясь домой после дневной смены, патрульная увидела женщину, которая звала на помощь. От нее убегал мужчина. На требование остановиться он не реагировал. Инспектор полиции остановила машину и начала преследование. К погоне присоединились водитель легкового авто и молодой человек, который проходил мимо.

Благодаря слаженным действиям на улице Ядова удалось задержать нарушителя. На место вызвали экипаж патрульных полицейских. Потерпевшая сообщила, что именно этот человек совершил грабеж и забрал ее вещи. Задержанного передали следственной группе для проведения необходимых процессуальных действий.

Накануне в Запорожье случайный прохожий задержал грабителя. На остановке общественного транспорта по улице Новокузнецкой злоумышленник обокрал 17-летнего парня и попытался сбежать.

Ранее в Одессе недавно полицейские с погоней и стрельбой преследовали грабителей. чтобы остановить барсеточников, копы применили травматическое оружие.

А в Киеве задержали опасного вооруженного грабителя. Тот прямо на улице угрожал киевлянину.