В Одессе пенсионеру вынесли приговор за развращение малолетней

В Одессе суд вынес приговор 64-летнему мужчине – за развращение 13-летней девочки он получил пять лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вина злоумышленника доказана в полном объеме, и Малиновский районный суд принял соответствующее решение.
В прокуратуре напомнили, что преступление было совершено в июне 2019 года, когда 64-летний продавец прессы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, средь бела дня завел в киоск 13-летнюю девочку и совершил действия сексуального характера в отношении нее.
Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.
Также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.
Новости "Сегодня" сообщали о том, что в Киеве было открыто уголовное производство за развращение малолетних детей в помещении школы. В полицию обратилась директор учебного заведения, сообщив, что неизвестный мужчина проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.
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