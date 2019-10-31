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В Одессе пенсионеру вынесли приговор за развращение малолетней

31 октября, 14:04

Мужчина получил пять лет тюрьмы

Полиция задержала педофила

Полиция задержала педофила / Фото: Facebook

В Одессе суд вынес приговор 64-летнему мужчине – за развращение 13-летней девочки он получил пять лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вина злоумышленника доказана в полном объеме, и Малиновский районный суд принял соответствующее решение.

В прокуратуре напомнили, что преступление было совершено в июне 2019 года, когда 64-летний продавец прессы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, средь бела дня завел в киоск 13-летнюю девочку и совершил действия сексуального характера в отношении нее.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

Новости "Сегодня" сообщали о том, что в Киеве было открыто уголовное производство за развращение малолетних детей в помещении школы. В полицию обратилась директор учебного заведения, сообщив, что неизвестный мужчина проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.

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Одесса приговор педофилия

Источник: Сегодня

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