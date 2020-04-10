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В Одессе переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина (видео)

10 апреля, 19:31

Сергей Пономаренко

Одесситы с юмором подошли к ограничениям во время пандемии

Жители Одессы с присущим им юмором подошли к требованиям общенационального карантина, во время которого на улицу можно разрешают выходить, в частности, для того, чтобы выгулять домашнее животное.

В интернете появилось видео, как на улицах города гуляют люди, переодетые в сказочных героев. В частности – персонажи знаменитого мультфильма "Маша и медведь", а также – герои книги Льюиса Кэрролла – Алиса и Чеширский кот.

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Ранее "Сегодня" писали, что власти Одесской области рекомендуют ввести более жесткие карантинные требования из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в решении специальной комиссии областной государственной администрации. В частности, рекомендовалось ввести усиленный карантин начиная с субботы, 11 апреля, до 6 часов утра первого рабочего дня после праздников (вероятно, имеются в виду пасхальные праздники 19-20 апреля – Ред.).

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Ранее мы сообщали о том, что "комендантский час" уже ввели на Закарпатье. Также подобные меры были введены и в Черновицкой области: на Буковине не будут работать магазины, в том числе и продуктовые.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса карантин юмор Маша и медведь животное

Источник: Сегодня

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