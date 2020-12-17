В Одессе первоклассница "заминировала" школу: хотела домой поиграть с котом

В Одессе в полицию одного из районов утром в среду, 16 декабря, поступило телефонное сообщение об угрозе взрыва в школе, из-за которого здание эвакуировали в разгар учебного дня. К вечеру полиции удалось выйти на "минера", им оказалась шестилетняя ученица первого класса.

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Об этом сообщила пресс-служба Суворовского отдела полиции в городе Одессе.

"В ходе расследования, начатого по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что по спецлинии "102" позвонила 6-летняя ученица первого класса этой же школы", – говорится в сообщении.

Девочка объяснила, что очень хотела поскорее уйти домой и поиграть с котиком.

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Со злоумышленницей пообщались сотрудники ювенальной превенции, которые попытались объяснить, что из-за ее поступка был сорван учебный процесс во всей школе и подняты по тревоге несколько экстренных служб. Девочку попросили больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей

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Пока наказание за инцидент придется понести родителям первоклассницы.

Напомним, в Киеве 15 декабря из-за сообщения о минировании на шесть часов закрывали сразу две станции метро в центре – "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

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