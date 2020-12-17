Українська
$ 27,74
33,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе первоклассница "заминировала" школу: хотела домой поиграть с котом

17 декабря, 00:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из школы эвакуировали 449 человек

В Одессе в полицию одного из районов утром в среду, 16 декабря, поступило телефонное сообщение об угрозе взрыва в школе, из-за которого здание эвакуировали в разгар учебного дня. К вечеру полиции удалось выйти на "минера", им оказалась шестилетняя ученица первого класса.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Суворовского отдела полиции в городе Одессе.

"В ходе расследования, начатого по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что по спецлинии "102" позвонила 6-летняя ученица первого класса этой же школы", – говорится в сообщении.

Девочка объяснила, что очень хотела поскорее уйти домой и поиграть с котиком.

В тренде
В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафа

Со злоумышленницей пообщались сотрудники ювенальной превенции, которые попытались объяснить, что из-за ее поступка был сорван учебный процесс во всей школе и подняты по тревоге несколько экстренных служб. Девочку попросили больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей

Реклама

Пока наказание за инцидент придется понести родителям первоклассницы.

Напомним, в Киеве 15 декабря из-за сообщения о минировании на шесть часов закрывали сразу две станции метро в центре – "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса школа кот минирование первоклассник
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не дождался скорую: в Одессе на улице умер мужчина
Не дождался скорую: в Одессе на улице умер мужчинаОдесса
В Одессе мужчина на грузовике пытался сбить полицейских: копы открыли огонь (видео)
В Одессе мужчина на грузовике пытался сбить полицейских: копы открыли огонь (видео)Одесса
Бросал на пол с высоты и избивал: в Одессе отчим пытал пятилетнего пасынка
Бросал на пол с высоты и избивал: в Одессе отчим пытал пятилетнего пасынкаОдесса
Владелец сгоревшего одесского отеля
Владелец сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" умер от коронавирусаОдесса
Под Одессой отремонтируют засекреченную базу КГБ
Под Одессой отремонтируют засекреченную базу КГБОдесса
В НАБУ раскрыли подробности задержания руководителя порта
В НАБУ раскрыли подробности задержания руководителя порта "Черноморск"Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять