В Одессе планировали масштабную фальсификацию второго тура выборов мэра – СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которую, как предполагают, собирались использовать для фальсификации на голосовании во втором туре выборов одесского городского головы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, оперативники провели обыск в офисном помещении в Одессе, использовавшемся как общественная приемная одного из общественно-политических деятелей. Там обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

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Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к фальсификации..

Фальсификация на выборах в Одессе

Напомним, в Одессе 15 ноября состоится второй тур выборов городского головы, в котором одесситы должны будуть выбрать между действующим мэром Геннадием Трухановым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Николаем Скориком.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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