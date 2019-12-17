В Одессе подделывали туалетную бумагу известной марки

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В Одессе компания "Елизавета-ОД" упаковывала туалетную бумагу "Опухоф" собственного производства в обертку, похожую на обертку известной туалетной бумаги "Обухов", которую производит Киевский картонно-бумажный комбинат. Об этом сообщили в Одесском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета.

"По результатам проведенного отделением анкетирования граждан установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой и считают, что их можно перепутать при покупке. Это противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината как субъекта хозяйствования", – рассказали в ведомстве.

Фото: dumskaya.net

В АМКУ отметили, что в действиях компании есть нарушения, а именно неправомерное использование обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше. Фирме уже направили обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.

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