В Одессе перенесли подъем затонувшего танкера: стали известны причины (фото)

Руководитель работ подробно объяснил, как они будут проходить

В Одессе перенесли активную фазу операции по подъему затонувшего танкера Delfi, который президент Владимир Зеленский назвал "позором" для города.

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Об этом заявил Дмитрий Евдокимов, директор компании Smart Marine Concept Ltd, которую нанял для этих работ судовладелец, сообщает "Думская".

По его словам, два дня непогоды не позволили закончить подготовительные работы, поэтому активная фаза подъема перенесена на 18 июля.

"Непогода, случившаяся в эти выходные, немного подпортила наши планы. Большого шторма не было, но даже небольшое волнение на море не дает возможности водолазам работать внутри корпуса танкера", – объяснил руководитель водолазных работ.

Он добавил, что под водой "водолазы ощущают это намного сильнее – их бьет о внутренние стенки танков, поэтому невозможно выполнять установку понтонов".

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Сейчас во внутренних отсеках судна по правому борту размещено восемь понтонов объемом по семь кубометров каждый. В случае необходимости внутри разместят еще несколько таких же понтонов. Кроме них, на правом борту водолазы закрепят еще восемь внешних понтонов по 17 кубометров каждый. Всего для подъема будет задействовано 18 воздушных мешков разного объема.

Евдокимов также представил подробный план активной фазы мероприятий — он разделен на четыре этапа.

На первом этапе мощный компрессор заполнит воздухом внутренние понтоны у правого борта, и в результате они вытеснят воду из поврежденных танков и "Делфи" обретет небольшую плавучесть. Возможно носовая часть ненамного оторвется от дна. Эти работы начнутся уже 16 июля.

На втором этапе, после полного заполнения воздухом внешних понтонов с правого борта, произойдет отрыв носовой части от дна и поворот судна вокруг своей оси с помощью буксиров. Каменная гряда, находящаяся недалеко от левого борта, может помешать, поэтому одновременно с выравниванием будет осуществлено подтягивание корпуса "Делфи" к волнолому.

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Все необходимые устройства и стропы уже подведены, поэтому водолазы будут наблюдать за перемещениями корпуса и координировать работу наземных механизмов. Задняя часть останется пока на дне – ее отрыв от грунта предстоит на третьем этапе.

Третий этап нужен для того, чтобы придать плавучесть задней части корпуса и полностью оторвать судно от грунта. Гряда находится очень близко, поэтому надо обеспечить откачку воды из трюмов, чтобы обеспечить проход судна над уровнем гряды. На это потребуется около недели.

Четвертый этап предусматривает вывод "Делфи" с пляжа и буксировку в Черноморск. На это тоже уйдет несколько дней.

Руководитель работ отметил, что с момента начала второго этапа, то есть выравнивания судна, погода должна быть безветренной на протяжении нескольких дней, иначе операцию придется снова отложить.

Для подачи воздуха на берегу размещен мощный компрессор производительностью 1400 литров в минуту и давлением 10 бар. С его помощью все понтоны можно заполнить воздухом за пару часов.

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Специалисты отмечают, что, если позволит погода, вся операция может завершится к 1 августа.

Ранее сообщалось: из танкера Delfi, который затонул осенью 2019 года, продолжают вытекать нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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