В Одессе подожгли флаг в честь погибших патриотов – фото

В Одессе на Дерибасовской улице неизвестные подожгли красно-черный флаг на мемориале погибшим 2 мая 2014 года патриотам Игорю Иванову и Андрею Бирюкову.

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Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел ночью 10 июня.

Отмечается, что попытка сжечь флаг была не совсем удачной — полотнище прожгли только в одном месте. Активисты обещают до вечера заменить поврежденный флаг.

Реклама Флаг, который подожгли неизвестные. / Фото: Думская

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Напомним, в Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе. Полицейские составили на двух 16-летних подростков админпротоколы.

Кроме того, ранее оккупанты устроили истерику из-за памятника с украинским военным в Дебальцево.Они установили памятник в честь годовщины захвата города, но на нем изображены украинские военные.

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