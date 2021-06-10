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В Одессе подожгли флаг в честь погибших патриотов – фото

10 июня 2021 13:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушители пытались сжечь флаг ночью 10 июня – поврежденное полотно обещают скоро заменить

В Одессе на Дерибасовской улице неизвестные подожгли красно-черный флаг на мемориале погибшим 2 мая 2014 года патриотам Игорю Иванову и Андрею Бирюкову.

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Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел ночью 10 июня.

Отмечается, что попытка сжечь флаг была не совсем удачной — полотнище прожгли только в одном месте. Активисты обещают до вечера заменить поврежденный флаг.

Флаг, который подожгли неизвестные.
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Флаг, который подожгли неизвестные. / Фото: Думская

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В Одессе подожгли флаг в честь погибших патриотов – фото

Напомним, в Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе. Полицейские составили на двух 16-летних подростков админпротоколы.

Кроме того, ранее оккупанты устроили истерику из-за памятника с украинским военным в Дебальцево.Они установили памятник в честь годовщины захвата города, но на нем изображены украинские военные.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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