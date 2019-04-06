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В Одессе подросток ради шутки решил "заминировать" церковь

Сегодня, 03:12

Звонок о минировании подросток сделал со звонка своей подружки

Фото: Нацполиция
В Одессе подросток ради шутки решил "заминировать" церковь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ed/597/5ca1ed5971aa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ed/597/5ca1ed5971aa8.jpg Одесса Звонок о минировании подросток сделал со звонка своей подружки

В Одессе 15-летний подросток решил "пошутить" и позвонил в полицию с сообщением о минировании церкви. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"15-летний юноша с мобильного своей знакомой позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что одно из культовых сооружений заминировано. Работники Приморского отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили злоумышленника", – говорится в сообщении.

В ходе допроса подросток признался, что сделал ложное сообщение из желания пошутить. Было открыто уголовное производство, ведется расследование.

Напомним, ранее в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как выяснилось, житель поселка Хотомля во время застолья с друзьями поспорил с ними и со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация. А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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Тег Одесса, церковь, минирование, минер

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