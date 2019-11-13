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В Одессе подросток распылил в школе слезоточивый газ

13 ноября, 11:54

Родителям школьника теперь придется заплатить штраф

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Одессе девятиклассник распылил в школьном классе слезоточивый газ. Родителям придется заплатить штраф за выходку сына.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 12 ноября в одной из школ Суворовского района города. Девятиклассник на перемене вошел в помещение седьмого класса и распылил там газовый баллончик.

Завуч школы услышала крики детей и вовремя всех эвакуировала – никто не пострадал. Парень, который сам не на шутку испугался от содеянного, признался, что баллончик несколько дней назад подобрал возле мусорника. За неуместную шутку парня его родителям придется заплатить штраф от 1 700 до 5 100 грн. Кроме того, ювеналы отныне будут следить за его поведением.

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Напомним, что похожий инцидент раньше произошел и в Харькове, где ученик 11 класса распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, в начале пятого урока парень брызнул газом в лицо восьмикласснику, который заступился за девочку из 2-го класса, а после этого старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по первому этажу.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта".

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Одесса штрафы школьник подросток слезоточивый газ

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