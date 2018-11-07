В Одессе подросток разбил голову о проходивший трамвай

16-летний юноша вышел из маршрутки и ударился головой о трамвайный вагон

В Одессе 16-летний юноша получил телесные повреждения во время дорожного происшествия на 5-й станции Люстдорфской дороги – выходя из маршрутки, он ударился головой о проходивший мимо трамвай.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", инцидент произошел 7 ноября около 7:30.

"В результате ДТП юноша получил легкие телесные повреждения и был доставлен на медицинское обследование", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работал следователь, а движение трамвайных маршрутов №3 и 27 временно было приостановлено.

Напомним, ранее в Одессе под трамвай попала 90-летняя пенсионерка. Женщина скончалась в больнице. А в сентября попытка перебежать трамвайные пути в запрещенном месте обернулась смертью еще для одной женщины.

Подобная трагедия также произошла в Одессе летом - тогда неизвестный мужчина погиб под колесами трамвая. Пешеход выбежал из-за растущих вдоль путей кустов и, несмотря на то, что водитель применил меры экстренного торможения, наезда избежать не удалось.