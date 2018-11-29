В Одессе поезд насмерть сбил пожилую женщину
От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу
В Одессе возле станции "Зерновая" поезд насмерть сбил 61-летнюю жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, одесситка переходила через железнодорожные пути и при приближении поезда не среагировала на его сигнал. От полученных в результате наезда травм женщина скончалась по дороге в больницу.
"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки события будет дана соответствующая правовая квалификация", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Харьковской области на железнодорожной станции "Жихор" маневровый тепловоз сбил 27-летнюю женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. У пострадавшей диагностированы значительные травмы: закрытый перелом бедра и голени, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб виска и ссадины на лице.
А в Киевской области поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседнюю колею, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил человека.
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