В Одессе поезд насмерть сбил пожилую женщину

От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу

В Одессе возле станции "Зерновая" поезд насмерть сбил 61-летнюю жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, одесситка переходила через железнодорожные пути и при приближении поезда не среагировала на его сигнал. От полученных в результате наезда травм женщина скончалась по дороге в больницу.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки события будет дана соответствующая правовая квалификация", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харьковской области на железнодорожной станции "Жихор" маневровый тепловоз сбил 27-летнюю женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. У пострадавшей диагностированы значительные травмы: закрытый перелом бедра и голени, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб виска и ссадины на лице.

А в Киевской области поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседнюю колею, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил человека.