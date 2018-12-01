В аэропорту Одессы пограничники не пропустили в Украину известного российского танцора

Его коллеги утверждают, что у россиянина были все документы, необходимые для подтверждения цели визита в Украину

В аэропорту "Одесса" украинские пограничники не пропустили в страну известного российского актера и танцора Ильдара Тагирова, участие которого планировалось в премьерном представлении DIALOGY. Об этом сообщили организаторы представления – участники театральной команды U! Zahvati.

23-летний Тагиров должен был исполнять главную роль в спектакле-променаде DIALOGY, подготовленном при поддержке Украинского культурного фонда. Премьера постановки была запланирована в Одессе на 1 и 2 декабря.

"Как стало известно команде U! Zahvati, 1 декабря около 16.00, Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не он может подтвердить цель пребывания в Украине", – сообщил представитель театральной команды.

Он утверждает, что все необходимые документы для подтверждения цели поездки актера в Одессу были собраны заблаговременно. В частности, как уточнил руководитель U! Zahvati Александр Стужук, соответствующие документы были предоставлены пограничникам, которые "проигнорировали доказательства и тем самым создали проблемы для культурного проекта".

Кроме того, в открытых источниках много анонсов вышеназванного представления.

"Последний месяц мы провели в репетициях и спектаклях в Киеве с Ильдаром Тагировым, и теперь, из-за нежелания бюрократической системы увидеть в лице Ильдара человека мира и культуры, получили такую неприятную ситуацию", – сказал Стужук.

Тагиров активно занимается творческой деятельностью преимущественно в Европе, а его участие в указанном спектакле в Одессе было запланировано больше года назад.

Как известно, в Украину не пропускают мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Так, украинские пограничники в связи с усилением контроля на госгранице за минувшие сутки не пропустили на территорию Украины 99 граждан РФ.