В Одессе простились с медсестрой психбольницы, погибшей в страшном пожаре

Родственники погибшей говорят, что ее коллеги могли быть пьяны, но руководство все отрицает

В Одессе сегодня, 13 июня, попрощались с медсестрой Центра психического здоровья, которая погибла в страшном пожаре, вспыхнувшем 10 июня. Женщина до последнего пыталась вытащить из огня пациентов, которые не понимали, что происходит. Как признались родственники погибшей, они предполагают, что в трагедии есть вина ее коллег.

Медсестра, 51-летняя Юлия Никитина, работала в диспансере 13 лет.

"Мама к этому относилась с душой. Я не думаю, я уверен – она герой, она жизнь отдала за это", – признался Игорь Никитин, сын погибшей.

Невестка уверяет, что когда прибежала на пожарище, то увидела нетрезвых санитарок. А позже в ГСЧС сообщили, что корпус вспыхнул по вине людей. Вероятно, кто-то бросил окурок. Заведующий отделением все отрицает.

"Это абсолютно исключено, этот вариант исключен, что сотрудники были пьяными. Что касается курения – вся смена некурящая, а у пациентов нет у себя зажигалок", – заверил Константин Рябухин, заведующий психиатрическим отделением.

Накануне в больнице умер еще один пострадавший во время пожара – седьмой жертвой трагедии стал 90-летний Иван Шаленко, которого спасатели вытащили из охваченного огнем больничного корпуса. Пенсионер получил ожоги верхних дыхательных путей, и врачи сутки боролись за его жизнь, но не сумели ее спасти.

"Состояние его было очень тяжелое. Был подключен к аппарату искусственного дыхания, ему проводилась комплексная терапия. Несмотря на положительное улучшение его состояния, наступила внезапная остановка сердца", – рассказал Семен Табунский, заместитель директора Многопрофильного медицинского центра Одесского национального медицинского университета.

На больничных койках остаются еще три пациента психиатрической больницы – они надышались угарным газом. Медики говорят, что их состояние улучшается.

Был ли медперсонал нетрезв во время пожара, станет известно через неделю, когда появятся результаты лабораторных исследований. В диспансере обещали выплатить помощь на похороны погибшей сотрудницы, говорят ее родственники. Однако пока что денег они не получали.

"Нам пообещали – приедете, все отдаем. В итоге приезжаем – денег нет, ничего у них нет. Мама заслужила это, она была добрым, хорошим человеком", – уверена Юлия Скубий, дочьа погибшей.

Погибшую сотрудницу диспансера провели в последний путь. А на месте пожара продолжаются следственные действия.

Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, заверил, что виновники пожара будут найдены. Кроме того, мы писали, что сегодня в Одесской области объявлено день траура по погибшим в пожаре.

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