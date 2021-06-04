В Одессе полицейские "крышевали" бордель. Что им грозит

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и открыли уголовное дело – что грозит задержанным

В Одессе правоохранители разоблачили двух сотрудников полиции охраны, которые наладили деятельность борделя.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, организатором незаконной деятельности оказалась 30-летняя местная жительница. К нелегальному бизнесу были причастны двое сотрудников полиции охраны.

Один из них – сожитель женщины – соорганизатор, другой – ее младший брат, привозил проституток к клиентам и обеспечивал их охрану. Еще одна 30-летняя участница преступной группы выполняла роль администратора и оператора.

Следователи открыли уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией".

Реклама Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: ГУНП

Правоохранители задержали управляющую борделем, ее брата, который сейчас уволился со службы в полиции, и 30-летнего действующего сотрудника полиции охраны.

По месту жительства фигурантов дела и в салоне по оказанию "услуг" провели обыски. Копы изъяли "черновые" записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также наличные средства.

Копы провели обыски у фигурантов дела. Фото: ГУНП

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Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Следователи готовят им объявления о подозрении.

За организацию и деятельность нелегального бизнеса злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Один из задержанных – сотрудник полиции охраны в отставке. Фото: ГУНП

Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейский организовал бордель и создал преступную группировку.

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Также напомним, в Днепре копы "накрыли" два борделя.

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