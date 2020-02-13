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В Одессе полицейские ограбили офис во время обыска: шокирующее видео

13 февраля, 09:45

Украденное предпринимателям еще не вернули

/ Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские во время обыска офиса в коммерческой структуре, которая работает с обществом слепых, ограбили ее работников. Видео дерзкой кражи уже появилось в сети.

На ролике видно, что трое полицейских ходят по помещению и кладут вещи в сумки и карманы.

"О! Мне скотч нужен. Так, что еще мне нужно, чайник есть, колонка – тоже", – говорит полицейская и запихивает в сумку моток с лентой.

А ее коллега тем временем ел печенье, которое нашел в офисе и цинично это комментировал. В итоге – копы заметили камеру видеонаблюдения и отключили ее.

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Кроме того, во время обыска полицейские изъяли оборудования у предпринимателей на 1,5 миллиона гривен. Потом суд признал бизнесменов невиновными, но ни оборудования, ни украденные вещи им не вернули.

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В местной полиции инцидент без внимания не оставили. А пресс-службе ГУНП в Одесской области рассказали, что всех участников происшествия установили и они действительно сотрудники полиции. Сейчас проводится служебное расследование, а его материалы передадут в ГБР.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать негодные действия подобных работников", – отметили в полиции.

Кроме того, на период проведения проверки полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

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