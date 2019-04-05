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В Одессе полицейские задержали 15-летнего грабителя

Сегодня, 12:21

Подросток средь бела дня выхватил у девушки из кармана мобильный телефон

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одессе полицейские задержали 15-летнего грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71c/5d4/5ca71c5d48d4c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71c/5d4/5ca71c5d48d4c.jpeg Одесса Подросток средь бела дня выхватил у девушки из кармана мобильный телефон

В Одессе 15-летний подросток средь бела дня выхватил у девушки из кармана мобильный телефон. Юноша пытался убежать, но его задержали прохожие, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Ограбление произошло на Десантном бульваре в Суворовском районе города. Подросток украл у девушки телефон стоимостью около 12 тысяч гривен и пытался скрыться. На помощь 20-летней одесситке пришли прохожие, которые вместе с копами задержали злоумышленника.

15-летний задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Парень объяснил, что таким образом хотел улучшить свое материальное положение.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, не не так давно в Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку. 

Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семьюПотерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города

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Тег Одесса, ограбление, задержание, подросток, телефон, девушка

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