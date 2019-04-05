В Одессе полицейские задержали 15-летнего грабителя
Подросток средь бела дня выхватил у девушки из кармана мобильный телефон
В Одессе 15-летний подросток средь бела дня выхватил у девушки из кармана мобильный телефон. Юноша пытался убежать, но его задержали прохожие, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Ограбление произошло на Десантном бульваре в Суворовском районе города. Подросток украл у девушки телефон стоимостью около 12 тысяч гривен и пытался скрыться. На помощь 20-летней одесситке пришли прохожие, которые вместе с копами задержали злоумышленника.
15-летний задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Парень объяснил, что таким образом хотел улучшить свое материальное положение.
"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Напомним, не не так давно в Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку.
Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города
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