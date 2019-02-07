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В Одессе полицейские задержали банду "домушников"

Сегодня, 11:26

Злоумышленников задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одессе полицейские задержали банду "домушников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf6/aab/5c5bf6aab520f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf6/aab/5c5bf6aab520f.jpg Одесса Злоумышленников задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города

В Одессе правоохранители оперативно задержали троих "домушников". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Преступников полицейские выследили и задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города. Оттуда злоумышленники вынесли компьютерную технику, 300 долларов, часы и ювелирные изделия на общую сумму почти 100 тысяч гривен.

После осмотра места преступления полицейские установили, на чем передвигались преступники. Воров задержали в одном из гаражных кооперативов на территории Киевского района, где они собирались спрятать похищенное имущество. Преступники оказались ранее судимыми за имущественные преступления уроженцами Болградского района.

"Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одессы", - рассказал начальник ГУНП в Одесской Области Дмитрий Головин.

Напомним, не так давно в Одессе правоохранители разоблачили и задержали вора-домушника. Мужчина оказался выходцем из кавказского региона.

Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил местную жительницу. Злоумышленник оказался ранее судим за аналогичные преступления. 

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Тег Одесса, задержание, воры, домушники

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