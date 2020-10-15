В Одессе полицейский организовал бордель и создал преступную группировку

В Одессе правоохранителю сообщили о подозрении в организации борделя.
Об этом написали в Офисе генерального прокурора Украины.
Отмечается, что подозреваемым оказался оперуполномоченный управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Правоохранители выяснили, что оперуполномоченный руководил преступной организацией из семи человек. Группировка работала на территории Одессы и области и обеспечивала предоставление интимных услуг.
Злоумышленники искали девушек для занятия проституцией, отвозили их к клиентам, охраняли и контролировали, а также подбирали помещение для борделя.
Полицейские задержали организатора, его помощника и еще пятерых участников группировки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, ранее в Харькове полиция устроила "облаву" на уличных проституток.
Кроме того, недавно в Херсоне накрыли две онлайн-порностудии.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк