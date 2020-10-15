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В Одессе полицейский организовал бордель и создал преступную группировку

15 октября, 14:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленники искали "работниц" и охраняли их

В Одессе правоохранителю сообщили о подозрении в организации борделя.

Об этом написали в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что подозреваемым оказался оперуполномоченный управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Правоохранители выяснили, что оперуполномоченный руководил преступной организацией из семи человек. Группировка работала на территории Одессы и области и обеспечивала предоставление интимных услуг.

Злоумышленники искали девушек для занятия проституцией, отвозили их к клиентам, охраняли и контролировали, а также подбирали помещение для борделя.

Полицейские задержали организатора, его помощника и еще пятерых участников группировки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове полиция устроила "облаву" на уличных проституток.

Кроме того, недавно в Херсоне накрыли две онлайн-порностудии.

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Одесса бордель полицейский
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