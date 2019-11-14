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В Одессе полиция и волонтеры ведут поиски пропавшей пятиклассницы Снежаны Петрюк, 2009 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в среду, 13 ноября, девочка около 14.00 ушла из школы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры, подключившиеся к поиску ребенка, сообщили, что Снежана – ученица 5 класса школы №23.

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Сейчас десятки людей "прочесывают" окрестности, в том числе заросли камышей, растущих в указанном районе. В поисках участвуют также родители других учеников указанной школы.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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