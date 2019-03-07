В Одессе полиция расследует гибель девушки, упавшей с 11-го этажа

Знакомые погибшей настаивают на том, что она не могла совершить самоубийство

Иллюстрация. Фото из открытых источников.

В Одессе полиция расследует гибель девушки, упавшей с 11-го этажа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/138/ca1/5c8138ca1eae3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/138/ca1/5c8138ca1eae3.jpg 2019-03-07T17:36:30+02:00 Одесса Знакомые погибшей настаивают на том, что она не могла совершить самоубийство

В Одессе полиция начала расследование по факту гибели 20-летней девушки Кристины Бабий, которая упала с 11-го этажа жилого дома. Трагедия произошла в Суворовском районе города, на улице Генерала Бочарова еще 2 марта, но известно об этом стало только 7 марта, после того, как родственники и знакомые погибшей выразили свое недоверие версии о суициде.

Как сообщил советник начальника областного управления Нацполиции Руслан Форостяк, информация о гибели девушки расследуется по статье "умышленное убийство" с примечанием "самоубийство", добавив, что на основании судебно-медицинской экспертизы, показаний свидетелей и допроса судмедэксперта можно утверждать, что "следов борьбы на теле погибшей нет".

По его словам, телесные повреждения на теле погибшей характерны для падения с большой высоты, и "соприкосновения с блоком кондиционера", о который ударилась девушка при падении. В то же время Форостяк заверил, что следователи проверяют все возможные версии и обстоятельства происшествия, в том числе и возможность насильственной смерти.

В свою очередь, одесситка Мария Бодяк в своем Facebook попросила о помощи в выяснении обстоятельств гибели молодой женщины.

"Около 23:00 по адресу Генерала Бочарова, 30, по версии ее парня, она выпрыгнула с 11-го этажа из окна его квартиры. Смущает: нет нигде времени смерти, судмедэкспертиза не называет причины смерти, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, вещи погибшей не отдают матери", – подчеркнула она.

Кроме того, Бодяк подчеркнула, что на шее погибшей были следы удушения, синяк на брови, сломанные ребра (с правой стороны), а на правой руке – следы укуса и сбиты все костяшки на руках.

Как выяснилось, погибшую хорошо знала и директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, которая также написала об этом Facebook.

"Девочка – моя ученица. Замечательный, светлый человечек. Бабушка Кристины, Джанна Петровна Фастаковская – учитель-легенда. И не только гениальный физик, но и уважаемый многими поколениями воспитатель... Я не знаю, как она переживет это горе. Я не знаю, что произошло на самом деле. И не имею права никого обвинять безосновательно. Следователи делают свою работу и надеюсь, что сделают ее", – резюмировала чиновница.

Напомним, недавно в Днепропетровской области мужчина насмерть зарубил своего товарища топором. Также мы сообщали, что в Днепре произошло жестокое убийство студентки – ее труп нашли прохожие в мусорном баке.

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