Несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину

В Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, одного задержали.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня в городе проходит спецоперация по задержанию грабителей.

Отмечается, что несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину, находившегося в автомобиле Kia Sportage.

"Его избили, ограбили, завладев сумкой со значительной денежной суммой, после чего скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении.

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Позднее в районе Молдаванки полицейские заметили автомобиль, похожий на разыскиваемый, и начали преследование. Злоумышленники не реагировали на требование остановиться. По данным полиции, в результате создалась обстановка, угрожающая безопасности всех участников дорожного движения и пешеходов.

"Подозреваемых удалось настигнуть. Один из них задержан, остальных разыскивают", – отметил представитель главка.

Со слов очевидцев, во время спецоперации была перестрелка: полицейские стреляли по колесам машины Infiniti, в которой находились неизвестные, а последние – в правоохранителей.

По некоторым данным, пытаясь скрыться, злоумышленники на иномарке повредили два припаркованных автомобиля, легкое ранение получил один из полицейских.

Официально случившееся в Нацполиции пока не комментируют.

По данным издания Думская, грабителей было трое. Они похитили 7 тысяч долларов США. У задержанного изъяли всего 20 тысяч гривень.

Ранее одесские патрульные задержали мужчину, который после увольнения из охранной фирмы угнал служебный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, что в Одессе задержали угонщика элитных машин.