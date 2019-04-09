В Одессе полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей: накажут штрафом

В апреле правоохранители начали операцию "Пешеход"

Нарушение ПДД. Фото: facebook.com.

В Одессе полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей: накажут штрафом Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cbd/732/5cacbd732e683.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cbd/732/5cacbd732e683.png 2019-04-09T18:54:17+03:00 Одесса В апреле правоохранители начали операцию «Пешеход»

Одесситов, которые упорно игнорируют пешеходные переходы, накажут гривней. Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе областной патрульной полиции, в апреле правоохранители начали операцию "Пешеход", в рамках которой проведут профилактические мероприятия, чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов.

"Есть два этапа. С 1 апреля по 15 мая — это подготовительный, во время которого проводится основная профилактическая работа. А 15 мая по 31 июня — к нам присоединятся и патрульные, которые во время службы будут штрафовать и водителей, которые не пропускают пешеходов, и самих пешеходов, которые не соблюдают правила дорожного движения", — пояснила нам пресс-секретарь одесских патрульных Алла Марченко, уточняя, что эта работа ведется постоянно, а теперь ее усилят.

В понедельник только за несколько часов работы инспекторы полиции остановили больше 50 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. По словам копов, в большинстве случаев люди реагировали на предупреждение спокойно.

С середины мая за такие нарушения пешеходам придется раскошеливаться на 51 грн.

Тем временем, в Днепре местные энтузиасты взялись за активные действия, чтобы сохранить здоровье горожан на дорогах. Первым делом на трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий. Следующим методом борьбы с нарушениями правил дорожного движения, что приводят к летальным последствиям, станут социальные видеоролики, которые горожанам покажут в соцсетях. К общественникам уже присоединилась полиция, вместе они продумывают дальнейшую стратегию действий. Корреспондент "Сегодня" узнал, какими еще методами активисты планируют снизить смертность на дороге.

Ранее мы писали, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей: накажут штрафом". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.